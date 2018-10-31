На Кубани пострадавшим от наводнения выплатили около 114 млн рублей

По состоянию на 31 октября единовременную матпомощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества получили 1 тыс. 983 человека.

С начала ЧС к работам в зоне подтопления привлекли более 500 сотрудников минтруда края и подведомственных учреждений.

Помощь и необходимые консультации получили граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории, сообщили в минтруда края.

В министерстве ГО и ЧС региона проинформировали, что пострадавшими признали 2 тыс. 545 домов, в которых живут 6 тыс. 771 человек.

По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 212 жителей, у которых стихия частично или полностью разрушила дома. В их числе — 79 детей, 15 инвалидов, 55 многодетных и малоимущих граждан.

Все люди обеспечены питанием. Их посещают специалисты социальной защиты, юридической и медицинской служб. Работают пункты гуманитарной помощи, где можно получить средства личной гигиены, одежду, предметы быта и другие вещи первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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