На Кубани пострадавшим от наводнения выплатили около 500 млн рублей компенсаций

Пострадавшими от паводков, прошедших в октябре в трех районах Краснодарского края, признали более 8,3 тыс. человек.

По данным администрации края на 23 ноября, спустя месяц после паводков в списки включены 8 тыс. 324 человека, выплаты получили 7 тыс. 494 человека на сумму 495 млн 990 тыс. рублей.

По распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, каждому пострадавшему выплачена единовременная материальная помощь в сумме 10 тыс. рублей. За частичную утрату имущества первой необходимости выплачивают компенсацию в размере 50 тыс. рублей и за полную утрату имущества — в размере 100 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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