На Кубани пострадавшим в ДТП помог росгвардеец из Кабардино-Балкарии

Прапорщик Хамид Юанов оказался на месте аварии, когда ехал с семьей в отпуск.

ДПТ произошло на трассе «Кавказ» 5 июля. В искореженном автомобиле зажало двоих парней. Росгвардеец остановил проезжающих дальнобойщиков, взял у них лом и вместе с ними вырвал двери легковушки.

Юанов вытащил из машины молодых людей и вместе с другими водителями оказал им доврачебную помощь. Благодаря этому пострадавшие в аварии выжили.

Отец одного из спасенных парней прислал в управление вневедомственной охраны по Кабардино-Балкарской Республике письмо, в котором поблагодарил руководство «за воспитание надежных, решительных и смелых ребят».

Руководство республиканского управления Росгвардии поощрило Хамида Юанова, сообщает интернет-портал Пятигорска.

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