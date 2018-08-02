На Кубани построят 15 станций для заправки автомобилей природным газом

Соответствующее соглашение 2 августа подписали первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

Встреча прошла в рамках краевой рабочей группы по оказанию содействия в использовании природного газа в качестве моторного топлива.

Подписали план-график по развитию в крае сети газозаправочной инфраструктуры на 2018-2021 годы. Согласно документу, на Кубани планируют построить 15 современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Разработают комплекс мероприятий по переводу автотранспортных средств на использование природного газа.

«Благодаря новым станциям улучшится инвестиционный климат в крае. Развитие газозаправочной инфраструктуры позволит привлечь новых бизнес-инвесторов. Также мы планируем увеличить долю транспортных средств, работающих на природном газе», — отметил Алексеенко.

Общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное топливо» в проект составит более 2 млрд рублей. Строительство новых станций предполагает создание более 180 рабочих мест. Общая производительность АГНКС достигнет около 100 млн куб. м природного газа в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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