На Кубани повторно выставили на торги компанию по утилизации мусора

Фонд госимущества Краснодарского края проведет открытый аукцион по продаже всех акций АО «Крайжилкомресурс». Торги пройдут 31 июля.
На торги выставили 5,712 млн обыкновенных акций. Начальная цена не изменилась с прошлых торгов и составила 1,8 млрд рублей.
Компания занимается транспортировкой и размещением твердых бытовых отходов с 2014 года. Среди активов — техника в количестве 150 единиц, которую она эксплуатирует в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском, Белореченском и Апшеронском районах. Предприятие имеет шесть объектов незавершенного строительства, в числе которых полигон захоронения ТКО в Белореченском районе.
По данным фонда госимущества, стоимость чистых активов компании в 2015 году составила 1,8 млрд рублей. Торги по продаже акций компании в 2017 году не состоялись, сообщает «РБК Краснодар».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту