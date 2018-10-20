На Кубани похоронили погибших в колледже Керчи студента и преподавателей

Похороны прошли в Кавказском и Темрюкском районах региона 20 октября.

В поселке Мирском Кавказского района простились с двумя преподавателями колледжа — завучем Светланой Баклановой и ее дочерью Анастасией Баклановой, которая работала в центре профориентации. В Кавказском районе живет мать Светланы, и поэтому ее дочь и внучку решили похоронить там.

В администрации Темрюкского района сообщили, что в поселке Сенном простились с 19-летним Алексеем Лавриновичем, который жил на Тамани, но уехал учиться в Керченский колледж.

В результате нападения на колледж пострадали девять молодых людей из Краснодарского края и один погиб, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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