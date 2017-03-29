На Кубани появились первые евроконтейнеры для сбора мусора

На Кубани в марте начали установку первых контейнеров для раздельного сбора мусора. Скоро специальные урны появятся практически в каждом дворе.

Жителям региона придется изучить цветовые варианты. Синий контейнер предназначен только для бумаги, в оранжевый разрешается выкидывать пластик, в зеленый — все, что сделано из стекла. Также предусмотрены емкости и для пищевых отходов. Их нужно будет выбрасывать в черный контейнер.

Для отходов, которые можно отправить на переработку и использовать вторично, установят серый бак. Избавиться можно будет и от ненужных или сломанных электроприборов. Для них предусмотрели коричневый ящик. Батарейки, ртутные лампы, термометры будут отправляться в красный контейнер, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Контейнеры для раздельного сбора мусора

Синий — бумага

Оранжевый — пластик

Зеленый — стекло

Черный — еда

Серый — отходы вторичного использования

Коричневый — элеткроприборы

Красный — батарейки, термометры

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