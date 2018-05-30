На Кубани появится 100 новых зарядных станций для электромобилей

На Черноморском побережье Краснодарского края до конца лета 2018 года появится сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Таким образом, во всей России число зарядных станций увеличится на 40% — до 350.

Первоначально доступ к зарядке получат на Кубани электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы подобных машин, сообщили в компании.

«До конца лета мы планируем построить 100 электрозаправок на побережье Черного моря в Краснодарском крае. ЭЗС отечественные, нашей разработки. Если опыт эксплуатации покажет, что необходимо уплотнение, то увеличим их число. Располагаться зарядки будут не на АЗС, а преимущественно на паркингах: у гостиниц, аэропорта, ресторанов, магазинов, в Красной поляне», — рассказал руководитель «Электросити» Сергей Плетнев.

Проект заправок «Электросити» курирует рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет». Она создана по инициативе Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ, который возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев. Задача рабочей группы — развитие в стране электротранспорта и машин с автопилотами.

«Рынок электромобилей в РФ имеет высокий потенциал развития. Он активно растет, однако все еще отстает от стран Европы, США и Китая. Сейчас «Автонет» занимается разработкой нормативно-правовой базы для беспилотных авто и электромобилей. Одна из ключевых задач — создание для них городской инфраструктуры. Поручения правительства в части тестирования «умных» автомобилей также охватывают отрасль электротранспорта, об этом не стоит забывать. Нехватка зарядных станций негативно влияет на темпы роста российского рынка таких машин», — цитирует представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева «Известия».

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