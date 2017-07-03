На Кубани появится армянский этноцентр

Эту идею губернатору края Вениамину Кондратьеву 3 июля предложил полномочный посол республики в России Вардан Тоганян.

В нем жители и гости региона смогут познакомиться с традициями и обычаями армянского народа. На Кубани это одна из самых больших диаспор. Республика на протяжении многих лет является важным экономическим партнером Краснодарского края.

«Между Краснодарским краем и Арменией существуют партнерские отношения. Внешнеторговый оборот в 2016 году практически вдвое увеличился и в этом году составляет около 68 млн долларов. Это говорит о том, что экономические отношения расширяются, мы находим рынки сбыта друг у друга. Я думаю, что и сегодняшняя наша встреча будет этому способствовать», — отметил Кондратьев.

«Конечно, у нас нет общей границы с Россией, но свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы хорошо для развития экономических связей. Мы приехали с конкретными идеями и с удовольствием готовы обсудить их с вами и поработать над тем, чтобы достичь каких-то конкретных результатов», — сказал Вардан Тоганян.

Обсудили и возможность сотрудничества в агропромышленном комплексе. Вардан Тоганян рассказал, что Армения сегодня рассматривает возможность закупки по лизинговым программам сельхозтехники, которую производят на Кубани, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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