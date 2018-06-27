На Кубани появится Центр компетенций по вопросам городской среды

Парки, скверы, аллеи и дворы, похожие на арт-объекты с удобными зонами отдыха, скоро появятся в крае. Об этом 27 июня говорили в Краснодаре представители Минстроя России, властей края, архитекторы, дизайнеры и студенты.

На Кубани по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» создадут специальный центр.

«Зачем нужен Центр компетенций? Он как раз нужен для того, чтобы повысить эффективность реализации этой программы. Качество проектирования, качество подготовки технических заданий, авторский надзор за строительно-монтажными работами. Это кадры. Это компетенции», — сказал директор Центра компетенций по вопросам городской среды Министерства строительства России Олег Зоря.

Работать в региональном центре компетенций будут не только профессиональные дизайнеры и архитекторы, но и талантливые студенты.

«Нужно максимально задействовать студенческую среду в эту работу. Подтягивать молодежь. Должен быть креатив. Молодежь, как правило, живо откликается на такие новшества и активно старается принимать участие. Мы очень надеемся, что сотрудничество с ними будет успешным», — отметил заместитель руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Александр Лащенков.

Успешно сотрудничать с новым центром будет и министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края. Особенность нового проекта — обязательное участие в нем населения.

«С дворовыми территориями выбирались еще и общественные, которые подлежат благоустройству. Конечно, представилась возможность гражданам определять самим, какие общественные территории на их взгляд благоустраивать необходимо в первую очередь», — пояснила заместитель начальника отдела благоустройства министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юлия Ермакова.

Глобальное преображение в этом году ждет на Кубани 49 общественных территорий, около 40 дворов и два парка. Следующую встречу участники сессии проведут через месяц.

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