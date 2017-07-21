На Кубани появится пять центров молодежного инновационного творчества

Это должно произойти в 2017-2018 годах.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что их открытие является частью реализации задачи президента РФ по развитию дополнительного образования в регионах на примере федерального центра «Сириус» в Сочи.

Путин 21 июля посетил центр с ежегодным визитом. Глава государства провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Президент отметил, что центры, подобные «Сириусу», должны открываться в регионах страны. Это, в том числе задача, глав субъектов. По словам Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае такая работа начата.

«Мы создаем целую сеть молодежного инновационного творчества по всему региону. Здесь ребята занимаются робототехникой, ракетомоделированием, пробуют себя в 3D-моделировании и прототипировании», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что первые ЦМИТы начали работу не в Краснодаре, а в небольших городах Кубани — Курганинске и Горячем Ключе. Работать с высокотехнологичным оборудованием на их базе уже научились 1,5 тыс. детей.

«В малых городах, в станицах, в селах талантливых, одаренных детей иногда даже больше, чем в региональных центрах. И очень важно, чтобы у них была возможность проявить себя на своей земле, не уезжая в тот же Краснодар», — подчеркнул Кондратьев.

Он уточнил, что в этом году в муниципалитетах Кубани отроется еще три ЦМИТа, в 2018 году — два. Также в этом году планируется начало создания крупнейшей в регионе инновационной площадки, которая объединит ЦМИТ, центр прототипирования и инжиниринговый центр. сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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