На Кубани появится сервис «одного окна» для туристов

Для этого разрабатывается мобильная платформа, где туристы смогут выбрать гостиницы, экскурсии, купить билеты и получить другие услуги.

«Мы прорабатываем «ситипасс», благодаря которому вы, находясь в Москве, должны иметь возможность забронировать билет, гостиницу, посмотреть, какие в крае есть интересные достопримечательности», — рассказал заместитель губернатора Кубани Василий Швец..

По его словам, сейчас идет наполнение портала и переговоры с бизнесом. Большое внимание уделяют объектам агротуризма.

По данным краевой администрации, проект реализуют в несколько этапов. В итоге платформа должна давать весь спектр возможностей для туристов, в том числе для аренды велосипедов и электрокаров, покупки билетов в музеи, кинотеатры и на экскурсии, бронирования гостиниц и многое другое.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регион все чаще приезжают представители бизнеса, и нередко они планируют не только деловые мероприятия, но и отдых. По его словам, турбизнес смог перестроиться.

«У нас, на Кубани, народ предприимчивый — если увидят перспективу, они за пять минут и курени с соломенными крышами поставят, и уроки конной езды организуют», — цитирует главу региона ТАСС.

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