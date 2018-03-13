На Кубани появятся десять комплексов весового контроля для большегрузов

Ход исполнения поручения губернатора обсудили на совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что с момента запуска системы «Платон» грузовой транспорт старается уходить с федеральных трасс на дороги регионального и муниципального значения, которые просто не рассчитаны для движения большегрузов.

Для решения проблемы по поручению главы региона разрабатывается схема размещения пунктов весового контроля на территории края. С сентября прошлого года работает автоматический пост в районе Усть-Лабинска. За четыре месяца работы зафиксировано около 12 тыс. транспортных средств с перегрузом. Вынесено почти 800 постановлений на сумму 136,5 млн рублей.

В этом году предполагается разместить еще десять стационарных пунктов контроля. Глава региона подчеркнул, что схему размещения этих постов необходимо согласовать с правоохранительными органами и главами муниципалитетов.

На совещании обсудили организацию перевозки детей: подготовку водителей, выпуск в рейс, состояние транспорта. Участники отметили, что необходимо увеличить проверки пассажирского транспорта, особенно в преддверии летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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