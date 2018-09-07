На Кубани появятся пять лабораторий технического творчества для детей

Вице-губернатор Анна Минькова оценила, как идет подготовка к запуску детского технопарка «Кванториум» в центре Краснодара.

Замглавы края осмотрела помещения трехэтажного здания вместе с министром образования, науки и молодежной политики Еленой Воробьевой. Анну Минькову интересовала степень готовности объекта, качество ремонта и коммуникаций, укомплектованность кадрами и планы учреждения.

Региональным оператором «Кванториума» является «Центр детского и юношеского технического творчества». Его директор Владимир Щебетун рассказал Анне Миньковой, что подготовка идет по плану, в настоящее время закупают дорогостоящее высокотехнологичное оборудование для лабораторий. Всего их будет шесть, пять из них не имеют аналогов в крае по оснащенности. Это «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум», «Аэроквантум» и «Робоквантум».

Также в технопарке предусмотрены кабинеты для занятий английским языком и шахматами. Минькова отметила просторные помещения «Хайтек цеха» и лектория. В медийном зале будут проводиться в том числе мероприятия с педагогами из муниципалитетов.

В создание технопарка общей площадью 1,1 тыс. кв. м вложили 63 млн рублей из федерального бюджета и еще 20 млн — из краевого по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. За счет этих средств приобретается оборудование и мебель, расходные материалы на первый год обучения.

Прием заявлений от желающих бесплатно заниматься в «Кванториуме» ведется с середины августа. На сегодня уже приняли 360 заявок. Планируется, что ежегодно будет не менее 800 обучающихся в возрасте от пяти до 18 лет, более 3,5 тыс. ребят из разных муниципалитетов станут участниками мероприятий.

С детьми будут работать 22 специалиста, штат почти полностью укомплектован. Как отметила Елена Воробьева, преподаватели уже прошли обучение в «Сколково» и ознакомились с работой действующих технопарков в четырех регионах.

«Самое главное, чтобы преподаватели были сильными, смогли профессионально обучить наших детей, которые дальше уже будут показывать себя на российском уровне. Такие площадки являются важным элементом дополнительного образования школьников», — подчеркнула Анна Минькова.

Краснодарское учреждение планируется открыть в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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