На Кубани появятся восемь особо охраняемых природных территорий

Об этом на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), который проходит в Сочи, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Он отметил, что за последние семь лет Минприроды создало 21 ООПТ и увеличило площадь семи объектов. В планах ведомства — развивать заповедную систему на основе географического подхода, чтобы максимально охватить ландшафтное и биологическое разнообразие страны, обеспечив достойный вклад в сохранение дикой природы Земли.

«В рамках Года экологии и ООПТ запланировано создание 73 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Больше всего — в Московской области: 16 объектов, Тамбовской области — десять, Костромской и Краснодарском крае — по восемь», — сообщил Донской.

В настоящее время федеральная система России включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников, сообщает РИА «Новости».

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