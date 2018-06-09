На Кубани пожарную безопасность на объектах ЧМ-2018 обеспечат более 2 тыс. сотрудников МЧС

Готовность региона к проведению мундиаля обсудили 9 июня на совещании в Сочи, которое провели глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

«Чемпионат мира совпадает с курортным сезоном, в Сочи приедут отдыхающие и болельщики, и нам важно, чтобы оба этих потока чувствовали себя комфортно. Поэтому на первый план здесь выходят вопросы безопасности», — подчеркнул Кондратьев.

В Сочи и городах, которые принимают футбольные сборные, введен особый противопожарный режим, проводится мониторинг выполнения решений о приостановке деятельности опасных объектов.

В Краснодаре и Сочи организована работа системы «112». На объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания болельщиков дополнительно установили 100 комплексов биометрического контроля.

Руководитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин добавил, что обеспечивать пожарную безопасность на объектах чемпионата мира по футболу будут более 2 тыс. сотрудников МЧС, 200 единиц техники, включая три вертолета и самолет.

Евгений Зинчев вручил лучшим сотрудникам МЧС региона ведомственные награды.

«Хочу поздравить вас и поблагодарить за работу. Министерство вами гордится. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия», — цитирует главу МЧС пресс-служба администрации Краснодарского края.

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