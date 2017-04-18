На Кубани пожилая пара задохнулась из-за тлеющих возле печи подушек

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aa31cd3062939c71f2781f49c50a86d8 На Кубани пожилая пара задохнулась из-за тлеющих возле печи подушек В Крыловском районе 15 апреля в частном доме погибли 78-летняя женщина и 85-летний мужчина.

Несчастный случай произошел в станице Крыловской. Тела обнаружила дочь погибшей женщины и позвонила в скорую. Приехавшие медики констатировали смерть обоих пожилых людей.

«По версии следствия, 78-летняя женщина и 85-летний мужчина жили вместе. Днем они положили около печи пуховые подушки, чтобы просушить их. Они не заметили, что подушки начали тлеть, и легли спать. Предположительно, причиной их смерти стало отравление продуктами горения», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУСК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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