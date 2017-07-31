На Кубани празднование Дня урожая перенесли на октябрь

По словам Вениамина Кондратьева, к этому времени будут закончены все основные полевые и производственные работы и уборка сельхозкультур.

«Необходимо возрождать былые традиции, когда селяне праздновали День урожая осенью, после окончания всех сельхозработ. В этом году мы организуем одно большое торжество для всех наших аграриев: хлеборобов, рисоводов, садоводов, переработчиков», — сообщил глава Кубани на планерном совещании.

На мероприятии отметят заслуги отдельных работников, предприятий АПК. Точная дата празднования Дня урожая будет известна позже, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Краснодарского края в конце июня сообщил, что аграрии неоднократно предлагали провести единый для всех праздник урожая, чтобы к нему могли присоединиться передовики производства всех отраслей сельского хозяйства региона.

Ранее День урожая традиционно отмечали в августе.

Фоторепортаж с Дня урожая — 2016 смотрите здесь.

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