На Кубани празднуют День народного единства

В Краснодаре праздник начнется в 14:00 с парада духовых инструментов.

В Краснодарском крае в День народного единства проведут более 3,5 тыс. мероприятий. Во всех городах и районах пройдут фестивали, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, флешмобы.

В Краснодаре любители и профессионалы в составе оркестра прошагают по улице Красной. Финиширует колонна на Пушкинской площади. В 15:00 там начнется фестиваль «Дружба народов».

После этого откроются десять площадок молодежной активности «Точка притяжения». Для гостей выступят кубанские, адыгейские и дагестанские артисты. В финале вечера на сцену выйдут группы IOWA и «Пропаганда».

С 18:00 4 ноября до 1:00 5 ноября под девизом «Искусство объединяет» театры и библиотеки, музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.

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