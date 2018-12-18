На Кубани предновогодние мероприятия соберут 600 тыс. школьников

В период с 21 по 28 декабря в крае пройдет 20 тыс. мероприятий.
Еще 9 тыс. мероприятий проведут в праздничные дни.
Вопросы обеспечения безопасности детских праздников обсудили во время координационного совещания, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«В Краснодар на новогодние елки приедет много детей. Необходимо заранее проработать и согласовать с оперативными службами маршруты следования транспорта. Каждый автобус должны сопровождать сотрудники ДПС и медики», — заявил губернатор.
Заместитель руководителя края Анна Минькова добавила, что в Домах культуры, школах и детских садах провели проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, уделили внимание профессиональной подготовке охранников, исправности камер видеонаблюдения.
В преддверии новогодних каникул также проводят профилактическую работу по обращению с пиротехникой.
«Мы вплотную работаем с родителями. Информируем их о горячих линиях экстренных служб. Перешли на адресный подход в работе с трудными подростками. У нас их 4,5 тыс. Наша задача — обеспечить занятость детей в период зимних каникул», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.
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