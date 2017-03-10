На Кубани предотвратили две попытки самоубийства подростков

Сразу две попытки суицида несовершеннолетних предотвратили в марте на Кубани.

В Краснодаре удалось спасти 11-летнюю школьницу. По словам правоохранителей, девочка была участницей так называемой группы «Синий кит» и выполняла задания. В какой-то момент школьница поняла, что не справится, и отказалась следовать указаниям интернет-сообщества. Но ребенку пригрозили, что убьют ее родителей. Девочка испугалась и решилась на отчаянный шаг. От самоубийства ее спас случайный прохожий.

Аналогичный случай произошел с 15-летней жительницей станицы Кущевской. Школьницу вовремя заметили на крыше пятиэтажки и спасли от прыжка.

Опасными группами уже заинтересовались в следственном комитете и прокуратуре края. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Профилактика суицидов ведется и в министерстве образования Краснодарского края. Специалисты обращаются ко всем родителям с призывом следить, с кем общаются в Интернете дети.

«Сегодня идет скрытая, но очень опасная и очень агрессивная война за души наших детей. За то, чтобы дети стали марионетками в руках или действиях взрослых. Задача наша сегодня — педагогов, родителей и, наверное, всего общества в целом — сделать так, чтобы наши дети были защищены», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяна Синюгина.

Ужесточат наказание за склонение к суициду и на законодательном уровне. Депутаты предлагают увеличить срок за призывы к самоубийству до 12 лет лишения свободы. Эту идею уже поддержали президент РФ Владимир Путин и Правительство России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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