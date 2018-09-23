На Кубани предприятия выпустили более 150 млн условных банок консервов сахарной кукурузы

В Краснодарском крае продолжается уборка и заготовка консервов.

В переработке задействованы мощности четыре консервных предприятий —ООО «Техада» в Павловском районе, ООО «Бондюэль-Кубань» в Динском, ООО «Кубанские консервы» в Тимашевском и ООО «Кубанский консервный комбинат» в Калининском.

Они переработали более 88 тыс. т сырья и произвели более 150 млн условных банок консервов сахарной кукурузы. Региональные переработчики планирую произвести около 200 млн условных банок консервов.

Консервы сахарной кукурузы поставляются в регионы страны, а также экспортируются в Армению, Азербайджан и Абхазию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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