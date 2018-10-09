На Кубани представили хронику освобождения Краснодара

Торжественные мероприятия к 75-летию освобождения Кубани прошли 9 октября в Темрюке, на территории музейного комплекса «Военная горка».

На них побывали более 20 тыс. человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. С 75-летием освобождения края от немецко-фашистских захватчиков собравшихся поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В торжествах приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко.

«Наши деды и прадеды 75 лет назад выбили врага с Таманского полуострова, очистили Кубань от фашистов. В небе над Таманью были одержаны первые крупные победы советских летчиков. Победа далась большой ценой. Нынешние поколения никогда не уронят честь своих отцов и дедов, всегда будут помнить, какую цену они заплатили за процветающую Кубань. Наш народ знает, что нет ничего страшнее войны и нет ничего дороже мира. Ветераны и труженики тыла, вы все для нас герои. Все до одного», — сказал Вениамин Кондратьев.

Торжественная часть началась с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу на «Военной горке». Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, прозвучали гимны России и Кубани, залпы оружейного салюта. Маршем прошли военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона.

Во второй половине дня на «Военной горке» прошла реконструкция боев за освобождение Кубани, в ходе которой озвучили основные вехи, одна из них — 12 февраля 1943 года, когда был освобожден Краснодар. Затем состоялись праздничный концерт и авиашоу.

В течение дня на «Военной горке» работали экспозиции на военную тематику, подготовленные городами и районами края — выставки, инсталляции, театрализованные представления.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко познакомились с тематической площадкой Краснодара, посетили представленные экспозиции других муниципальных образований.

Евгений Первышов отметил, что мероприятие получилось грандиозным и достойным важной для Краснодарского края даты.

«Это единение вокруг освобождения нашей Кубани, вокруг Победы, которая состоялась 75 лет назад. На «Военную горку» приехали тысячи людей со всего края самых разных возрастов. Особенно важно, что здесь участвуют ветераны Великой Отечественной войны. Они — живая история, делятся эмоциями, своими воспоминаниями, рассказывают о событиях, в которых им довелось поучаствовать», — цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

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