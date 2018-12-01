На Кубани прерванное из-за метели движение по трассе «Кавказ» полностью восстановили

Об этом днем 1 декабря заявили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным краевого МЧС, места дороги, на которых были затруднения в связи с наметами снега, сейчас открыты для движения.

«В 13:13 на последнем участке ФАД «Кавказ» в районе Отрадо-Кубанской возобновилось движение транспорта. Дорогу полностью расчистили до Армавира», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев.

Также практически на всех проблемных участках трасс в крае восстановлено движение. По трассе «Кавказ» транспорт идет в штатном режиме. В Гулькевичском, Павловском, Тихорецком районе и Армавире заторов нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение. В снежные заторы попали более 650 машин, На Кубани с заснеженных дорог эвакуировали 245 человек, в том числе 89 детей.

На Кубани на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу из-за непогоды временно закрыли движение. Днем 1 декабря часть дорог в этом районе очистили от снега.

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Движение на трассе полностью восстановлено! #мчсроссии #мчскубань #мчс #кубань #типичныйкраснодар #армавир #спасениепредотвращениепомощь

Публикация от МЧС Краснодар (@mchs_krasnodar) 1 Дек 2018 в 2:38 PST

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