На Кубани презентовали интернет-портал для предпринимателей

В Краснодарском крае начал работу интернет-ресурс «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства».

Новый портал бизнес-сообществу региона представили вице-губернатор Сергей Алтухов и заместитель гендиректора «Корпорации МСП» Наталия Ларионова в Центре поддержки предпринимательства в Краснодаре.

«Наша задача — работать на опережение в вопросах развития предпринимательства. Уверен, что использование «Бизнес-навигатора МСП» поможет реализовать потенциал малого бизнеса в крае в полной мере», — подчеркнул Алтухов.

Ларионова рассказала о сервисах «Бизнес-навигатора МСП», с помощью которого можно бесплатно в режиме одного окна получить полный объем информации для открытия дела или развития имеющегося бизнеса.

«С помощью портала можно узнать, например, о том, какой бизнес лучше начать в своем городе, какие инвестиции и документы для этого понадобятся, как составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса», — пояснила Ларионова.

Она также отметила, что пользователям портала доступна информация о федеральных и региональных программах государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, в том числе финансовых и гарантийных продуктах «Корпорации МСП». Есть данные о банках и их программах поддержки субъектов МСП, о недвижимости, предлагаемой в аренду или на продажу. С помощью портала можно получить сведения о планах закупок крупнейших компаний с госучастием — актуализированные планы более 200 крупнейших заказчиков размещаются в системе на еженедельной основе.

Участники встречи протестировали работу ресурса и прошли регистрацию на портале для получения доступа к полному перечню сервисов.

В рамках визита в Краснодарский край сотрудники «Корпорации МСП» провели встречи с представителями органов исполнительной власти, банков и предпринимательства по вопросам реализации мер кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП, расширения рынков сбыта продукции малых и средних компаний за счет развития международного сотрудничества.

На Кубани «Корпорация МСП» предоставила предпринимателям гарантий и поручительства на сумму 2,2 млрд рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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