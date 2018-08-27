На Кубани при лобовом столкновении двух иномарок погиб десятилетний мальчик

Авария произошла 25 августа в 4:15 на 29-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградком районе.

По предварительным данным, 70-летний мужчина ехал за рулем Audi A4. Он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся там Volkswagen Golf, в котором ехала семья с ребенком, а потом по касательной зацепил ГАЗ.

«В результате ДТП погиб десятилетний мальчик, который находится в Volkswagen — его доставили в больницу, где он через время скончался. Также пострадали двое пассажиров Volkswagen — 36-летняя мать ребенка и 60-летинй мужчина», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту аварии проводят проверку.

В ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД и просят избегать опасных маневров на дорогах.

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