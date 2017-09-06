На Кубани при обрушении частного дома погиб младенец

ЧП произошло вечером 6 сентября в станице Новопокровской.

Обрушение дома произошло на улице Гражданской. В момент ЧП в нем находились сожители и их малолетний ребенок.

По предварительным данным, причиной обрушения явился самодельный бойлер на дровах, который затопили взрослые.

«В результате произошедшего от открытой черепно-мозговой травмы погиб месячный ребенок, который находился в спальне. Мужчина с ожогом второй степени, переломом лодыжки и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работает следователь, ведется опрос женщины. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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