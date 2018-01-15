На Кубани при отделении «Опоры России» появится комитет молодых предпринимателей

День перед открытием инвестфорума в Сочи посвятят молодежному предпринимательству. От Краснодарского края в событии примет участие делегация молодых бизнесменов.

В формировании состава делегации участвует краевое отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Со всей России туда съедутся 300 предпринимателей. От «Опоры России» поедет больше 100 человек. Мы хотим, чтобы Краснодарский край тоже был представлен, чтобы жители Кубани активно вовлекались», — рассказал председатель комитета по молодежному предпринимательству «Опоры России» Артем Андросов.

В Краснодаре Артем Андросов встретился с молодыми, но уже состоявшимися бизнесменами. Он сообщил, что на Кубани при краевом отделении организации «Опора России» в скором времени появится комитет молодых предпринимателей. В него войдут семь из 30 участников беседы. Профессионалы в сфере услуг, IT и общепита будут делиться опытом и знаниями с недавно открывшими свое дело.

«Чтобы каждый знал, что он может прийти в комитет, если что-то не получается, есть какая-то загвоздка в бизнесе или нужен совет, если он не может попасть к какому-то чиновнику на прием. В такой организации всегда помогут и поддержат», — сказал предприниматель Лев Абдулин.

Свои молодежные комитеты есть уже в 33 регионах России.

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