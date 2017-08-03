На Кубани при пожаре погибла женщина, пытаясь спасти коров

Пожар произошел в Белореченском районе. На участке загорелся сарай, в котором находились животные.

Хозяйка кинулась в пламя спасать животных. На шум и крики прибежали соседи. Они вызвали пожарных и пытались потушить постройку. Мужчины на КамАЗе протаранили забор.

— Оторвали несколько досок, она сама выбила, чтобы выйти. По пояс вылезла — спина, все у нее горело. А потом мы ее больше не видели.

На место приехали скорая помощь и газовая служба. Пожар тушили больше 20 спасателей и шесть единиц техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение хозяйственных построек на общей площади 80 кв. м, с частичным обрушением кровли», — прокомментировал начальник белореченского пожарно-спасательного гарнизона Виталий Ткачев.

Ликвидировали возгорание через полчаса. Пожарные спасли жилой дом и двух коров из трех. Вызволить из огня их хозяйку не удалось — она погибла. По версии следствия, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем или поджог.

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