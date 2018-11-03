На Кубани при столкновении КамАЗа и поезда пострадали люди

ДТП произошло 3 ноября в 4:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем КамАЗа пересекал железнодорожные пути на нерегулируемом перекрестке, не пропустил движущийся состав и врезался в поезд дальнего следования Минск — Адлер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

В результате аварии пострадали машинист, помощник машиниста и водитель грузовика, их госпитализировали. За медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда.

Ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и №335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск. Движение поездов в настоящее время осуществляется по соседнему пути.

На момент аварии в составе из 17 вагонов находилось 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осматривают пассажиров на предмет получения травм на месте. По предварительной информации, в госпитализации никто не нуждается.

Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы.

«Сейчас полицейские продолжают работу на месте ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Проезжую часть не перекрывали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник