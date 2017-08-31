На Кубани при столкновении легковушки и грузовика погибли пять человек

Авария произошла 31 августа в 16:35 на 230-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе поселка Редутский.

По предварительным данным, водитель Kia ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара и допустил лобовое столкновение с грузовиком Volvo. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом большегруз перевернулся.

«В результате ДТП на месте погибли пять человек, находящихся в легковом автомобиле, включая детей. Водитель грузовика не пострадал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники полиции, наряд ДПС регулирует движение. Устанавливаются личности погибших.

Также на месте ДТП работают спасатели МЧС, они деблокируют из автомобилей зажатых пассажиров. Всего к ликвидации последствий аварии привлекли 42 человека и 14 единиц техники, от МЧС — семь человек личного состава и две единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник