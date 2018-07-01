На Кубани прием заявок на конкурс «Курортный Олимп – проекты» продлили до 14 июля

Участвовать в конкурсе могут студенты высших и средних образовательных учреждений.

Принимаются работы, созданные как индивидуально, так и в соавторстве. Представлено восемь номинаций, которые помогут наиболее полно и разнопланово показать туристические возможности Краснодарского края. Это «Проект нового туристического маршрута на территории Кубани», «Уникальный туристский продукт для путешествующих», «Маркетинговая программа продвижения курортных территорий», «Брендинг курортной территории или Краснодарского края», «Новые направления развития туризма и курортной сферы», «Проект в сфере эко-туризма», «Проект организации и проведения событийного мероприятия», «Проект в сфере инклюзивного туризма».

Чтобы попасть в тройку лидеров в своей номинации и пройти в очный этап конкурса, участникам необходимо отразить уникальность, экономическую эффективность проекта и реальность его воплощения. Работы принимаются в виде электронной мультимедийной презентации.

Оценивать проекты будет экспертная комиссия, в которую вошли представители образовательных учреждений, туристических и рекламных компаний, гостиничного бизнеса и некоммерческих организаций.

Заявки на участие в конкурсе и проект с пометкой «На конкурс молодежных проектов» принимаются на электронный адрес: inform@mktkk.krasnodar.ru.

Более подробную информацию можно получить на сайте регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, либо по телефону: +7 (861) 267-25-37, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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