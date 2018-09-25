На Кубани приезжие мошенники выманили у жителей других регионов 1,5 млн рублей

Участники преступной группы обманывали граждан по телефону.

В полицию Воронежской области обратился 75-летний житель Репьевского района. Пенсионер рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мужчине сообщили, что купленные им БАДы являются контрафактными и ему в качестве возмещения вреда положена компенсация — 580 тыс. рублей. Но чтобы получить эти деньги, необходимо перечислить налоговую пошлину в сумме 11 тыс. 600 рублей.

Пенсионер перевел нужную сумму на счет, но злоумышленники под различными предлогами стали требовать от него еще денег. Тогда он понял, что его обманывают, и пошел в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители сумели установить личности подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев Средней Азии — двое мужчин и женщина, в возрасте от 25 до 29 лет. Их задержали в Краснодарском крае.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. У следствия есть основания полагать, что фигуранты дела обманули по телефону более девяти жителей различных регионов России на 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник