На Кубани приготовили окрошку из 1,5 тыс. тонн кваса

Окрошку на фестивале Кубанского кваса в станице Староминской 26 мая приготовили более 1 тыс. человек. Она попала в Книгу рекордов России.

На блюдо пошло 1,5 тыс. т хлебного напитка, 160 кг сметаны, 300 кг картофеля, 200 булок хлеба, 150 кг огурцов, 40 кг редиса, 11 кг зелени и более 1 тыс. яиц. Всего участники приготовили более 4 тыс. порций окрошки и угостили ими 5 тыс. человек. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России, сообщает ТАСС.

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