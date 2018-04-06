На Кубани примут меры для недопущения выжигания сухой травы

В связи с началом пожароопасного периода вице-губернатор Сергей Болдин призвал глав районов провести работу с населением и предприятиями.

«Подобные действия наносят непоправимый вред природе. Последствиями выжигания пожнивных остатков становятся степные пожары, повреждение огнем защитных лесных насаждений. Загрязняется воздух, непоправимый ущерб наносится флоре и фауне. Всем сельхозтоваропроизводителям следует знать, что сжигание стерни на полях — дело противоправное. Виновники будут подвергаться административной и уголовной ответственности, взысканию крупного штрафа за ущерб, нанесенный окружающей среде», — подчеркнул он.

В качестве примера замгубернатора привел выжигание растительности на площади 18,2 га в Павловском сельском поселении на землях, принадлежащих одному из предприятий. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 17 млн рублей и будет взыскана с виновников в полном объеме.

Болдин обратил внимание, что по погодным условиям на сегодняшний день в крае установился второй класс пожарной опасности. Это может усилить вредоносное действие и масштабы сельхозпалов. При этом пожароопасный период продолжится до ноября включительно, а наибольшая опасность возгораний в лесном фонде ожидается традиционно с сентября по ноябрь, когда лесная подстилка полностью высыхает.

«Необходимо донести до каждого жителя региона понимание того, что выжигание сухой травы недопустимо и может повлечь за собой катастрофические последствия. Это преступление, за которое предусмотрены административная и уголовная ответственность», — подчеркнул вице-губернатор.

С начала 2018 года на территории лесного фонда края уже произошло семь пожаров на общей площади 22,88 га. Их причина — неосторожное обращение людей с огнем. Все пожары носили низовой характер, горела лесная подстилка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник