На Кубани примут меры для предотвращения ДТП на ж/д переездах

Вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил, что все переезды нужно оборудовать устройствами, блокирующими транспорт во время движения поезда.

Вопрос обеспечения безопасности движения транспорта на железнодорожных переездах в связи со случаями ДТП с участием автомобилей обсудили на заседании региональной комиссии. Участники совещания отметили, что в этом году в крае обновят пять железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе 18 июля поезд на переезде въехал в автомобиль. В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте. В Кавказском районе 19 июля пассажирский поезд столкнулся с автомобилем, один человек погиб.

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