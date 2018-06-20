На Кубани приняли закон, регулирующий экстремальный туризм

20 июня в 15:47

Теперь для организации джипинга необходимо проведение паспортизации и обустройства маршрутов.

О положениях закона «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края» 20 июня на 11-й сессии ЗСК рассказал председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Он объяснил, что помимо паспортизации, теперь должны быть зарегистрированы конструктивные изменения автомобилей, а к перевозке туристов нужно допускать только опытных водителей со стажем не менее трех лет.

Транспортные средства, работающие на маршрутах, обязательно должны проходить ежедневный контроль технического состояния перед выездом и после возвращения к месту стоянки. Сопровождающие группы экскурсоводы, инструкторы и руководители групп обязаны иметь специальную подготовку.

По словам Чепеля, содержание норм законопроекта направлено на то, чтобы гарантировать право туристов на получение комфортной и качественной услуги, и в то же время законодательно защитить экологию природных мест, по которым проходят авто- и мотомаршруты.

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