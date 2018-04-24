На Кубани приняли законопроект о создании и развитии промышленных кластеров

В Краснодаре 24 апреля во время девятой сессии ЗСК депутаты приняли изменения в региональный закон «О промышленной политике в Краснодарском крае».

В законопроекте определили ведомство, которое будет содействовать в создании и развитии промышленных кластеров — департамент промышленной политики края. Установили сферы производства, в которых кластеры будут создаваться в первую очередь. Это фармацевтика, сельхозмашиностроение, мебель и деревообработка.

Как отметили в департаменте, ранее региональным законодательством не предусматривалось создание и развитие промышленных кластеров на территории края. Теперь оно будет приведено в соответствие с федеральным законодательством и будет способствовать развитию промышленности в регионе.

«Промышленный кластер — это один из эффективных инструментов развития отрасли в крае. Он направлен на повышение эффективности уже действующих промышленных производств, создает условия для внутрикластерной производственной кооперации, что позволяет выводить на рынок новую конкурентоспособную импортозамещающую продукцию», — цитирует руководителя департамента промышленной политики региона Ивана Куликова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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