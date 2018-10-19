На Кубани приостановили спасательные работы в районе падения самолета Л-39

Они возобновятся утром 20 октября.

Работы приостановили из-за темноты, их возобновят в 7:00, рассказал источник в оперативных службах региона.

Пилоты пока не обнаружены, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в районе станицы Должанской в Ейском районе. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет упал в воду. На поиски пилотов упавшего в Ейском районе самолета Л-39 вышли два катера МЧС.

На месте падения учебного самолета нашли парашют одного из летчиков. К поискам пилотов упавшего в Ейском районе самолета подключат вертолет и водолазов. Около 200 человек приступили к поискам пилотов упавшего Л-39.

По данным СМИ, летчики упавшего в Ейском районе самолета погибли.

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