На Кубани пришкольные территории приведут в соответствие с ПДД к 20 августа

Такую задачу 8 августа поставил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания в Туапсе.

Как отметил губернатор, в школьном автопарке края работает более 1 тыс. автобусов. Они привозят на занятия 54 тыс. детей. В этом году в муниципалитеты передадут еще 233 автобуса.

По словам Кондратьева, безопасное передвижение детей зависит как от исправности транспорта, так и от состояния разметок, светофоров, дорожных знаков на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский подчеркнул, что в некоторых муниципалитетах необходимо принять дополнительные меры по организации дорожного движения. По его словам, руководству Армавира надо обратить внимание на наличие пешеходных переходов и предупреждающих знаков. В Анапе разметка переходов вблизи учебных заведений находится в изношенном состоянии. В Абинском районе и Темрюке не установлены светофоры.

В режиме селекторной связи главы этих муниципалитетов доложили, что работа по устранению недостатков будет завершена в ближайшее время.

«Эту ситуацию мы не должны пустить на самотек. Маршрут от дома до школы и обратно для детей должен быть максимально комфортным и безопасным», — сказал глава края.

Он поручил вице-губернатору Анне Миньковой привести в соответствие с правилами дорожной безопасности территории, прилегающие к школам. Эта работа будет проводиться совместно с ГИБДД до 20 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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