На Кубани приставы изъяли у должника кованые ворота

03 ноября в 10:49

Житель станицы Динской задолжал государству и четырем физическим лицам более 1 млн рублей.

Мужчине предоставили возможность самостоятельно реализовать имущество, чтобы расплатиться по долгам, но он не выполнил обязательство в срок. Тогда приставы приступили к принудительной передаче имущества.

В опись попали ворота и калитка с элементами ковки. Для демонтажа конструкции вызвали автокран, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Также приставы изъяли стройматериалы. В ближайшее время арестованное имущество выставят на торги.

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