На Кубани приступили к переработке сахарной кукурузы

Производственные линии запустили на четырех крупных консервных заводах края.

Начали работу предприятия консервной отрасли в Павловском, Тимашевском, Динском и Калининском районах. Там планируют выпустить количество продукции не меньше уровня 2017 года.

Консервированная сахарная кукуруза будет реализовываться в торговых сетях края и других регионах страны.

В прошлом году консервные предприятия региона переработали около 100 тыс. т сахарной кукурузы и произвели более 167 млн условных банок консервированной кукурузы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году только в Калининском районе аграрии были готовы собрать рекордные 27 т культурного растения с гектара и выпустить с конвейера более 35 млн банок консервированной продукции.

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