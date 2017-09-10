На Кубани приступили к подсчету результатов голосования

Сейчас вся самая кропотливая работа ведется на избирательных участках. Комиссиям предстоит бессонная ночь — до утра они должны изучить бюллетени и подсчитать голоса избирателей, которые сегодня исполнили свой гражданский долг. Таковых, по данным краевого избирательного комитета, набралось более 1,5 млн человек.

«В 20:00 двери избирательного пункта закрылись для посторонних, сюда больше не пускают избирателей. Началось самое главное — подсчет голосов. Кстати, на некоторых избирательных участках сейчас стоят специальные КОИБы. Автоматизированное устройство позволяет считать голоса быстрее. Но все равно избирательная комиссия не покинет пост до тех пор, пока не сдаст конечный итоговый протокол», — рассказала корреспондент «Кубань 24» Ксения Попова.

КОИБ позволяет подсчитать голоса без участия человека. Машину запускают одним нажатием кнопки.

«Для обработки бюллетеней наш участок оснащен так называемыми КОИБами. Все действия выполняются этим комплексом автоматически. Операторы вводят данные, которые запрашивает КОИБ, после чего он переходит в режим автоматического подсчета и достаточно быстро выдает распечатку протокола с полными результатами», — рассказал председатель участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 21-10 Евгений Шульга.

А там, где сегодня голоса горожан принимали привычные полупрозрачные урны, сейчас время тяжелого ручного труда. Все бюллетени достают и тщательно перебирают, чтобы не пропустить ни одного волеизъявления. За всем пристально следят наблюдатели. Они весь день работали на участках, чтобы ни одна жалоба от избирателей не осталась без внимания.

«Никаких серьезных жалоб и вообще жалоб как таковых не было. В течение дня были какие-то вопросы. Обращались к нам избиратели по поводу включения или невключения в список, мы тут же улаживали», — сказала председатель окружной избирательной комиссии № 28 Новороссийска Людмила Сергеева.

В Ейске подсчет голосов начался с гашения бюллетеней. Те бланки, которые не использовали избиратели, тщательно упаковали.

— Мы гасили те бюллетени, которые не выдали.

— Для чего?

— Чтобы они не попали как-нибудь на стол, где будет вестись подсчет.

В целом, по данным Ейской районной избирательной комиссии, выборы прошли спокойно, обращений и жалоб не поступало.

«На 19:30 в сельских поселениях явка составляет более 42%. Активность проявили избиратели более молодого возраста. Голосующих впервые — 70%, избирателей до 35 лет проголосовало более 65%», — рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Ейского района Татьяна Чернодырка.

Подсчитывать голоса край будет на протяжении всей ночи. Данные с каждого избирательного участка отправятся в краевой избирком, и уже там подведут общие итоги, после чего Кубань узнает, кто будет у законодательного руля ближайшие пять лет.

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