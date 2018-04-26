На Кубани приступили к севу риса

В 2018 году культурой планируют засеять около 117 тысяч га.

На сегодняшний день рис посеяли на площади 16 тыс. га. Работы планируется завершить до 15 мая.

Краснодарский край — основной рисопроизводящий регион России. На его долю приходится до 80% валового сбора в стране. Общая площадь рисовых оросительных систем превышает 230 тыс. га.

Кроме того, продолжается сев овощного горошка — уже освоено около 11 тыс. га или 83% от запланированного, соя посеяна на площади 128 тыс. га или 60% от плана. На 95% засеяны кукурузные и подсолнечные поля.

Общая площадь ярового сева на Кубани в текущем году составит 1,9 млн га. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами будет засеяно 885,9 тыс. га, техническими культурами — более 800 тыс. га, овощными культурами — 49,4 тыс. га, кормовыми культурами — свыше 160 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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