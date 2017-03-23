На Кубани приступили к севу сахарной свеклы

В Краснодарском крае в марте начали сеять сахарную свеклу.

К работам приступили в Успенском, Тбилисском, Приморско-Ахтарском, Кореновском, Кавказском, Гулькевичском, Выселковском, Брюховецком, Тихорецком и Ейском районах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В этом году аграрии планируют засеять этой культурой около 200 тыс. га. Это на 14 тыс. га больше, чем в прошлом году. Уже засеяно 9 тыс. га.

В целом по краю яровой сев провели на площади 148,9 тыс. га. Это 8% от запланированного показателя.

Сейчас на Кубани идет сев ранних овощей. На 5,7 тыс. га уже засеяли овощной горошек. Аграрии ведут работы по подготовке почвы под сев поздних яровых культур.

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