На Кубани приступили к севу сахарной свеклы

0
0

e8c2b0b75d7a2cbd112a010c4a129b93 На Кубани приступили к севу сахарной свеклы В Краснодарском крае в марте начали сеять сахарную свеклу.

К работам приступили в Успенском, Тбилисском, Приморско-Ахтарском, Кореновском, Кавказском, Гулькевичском, Выселковском, Брюховецком, Тихорецком и Ейском районах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В этом году аграрии планируют засеять этой культурой около  200 тыс. га. Это на 14 тыс. га больше, чем в прошлом году. Уже засеяно 9 тыс. га.

В целом по краю яровой сев провели на площади 148,9 тыс. га. Это 8% от запланированного показателя.

Сейчас на Кубани идет сев ранних овощей. На 5,7 тыс. га уже засеяли овощной горошек. Аграрии ведут работы по подготовке почвы под сев поздних яровых культур.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ