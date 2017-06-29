На Кубани приступили к уборке ячменя

Одними из первых вышли на уборку злака комбайны в Кореновском районе.

За день в хозяйстве обрабатывают по 150 га. Жатву агрономы планируют завершить уже к концу недели. Урожай обещает быть богатым. Поля засевали только отечественными сортами зерна.

«Мы выращиваем сорта только нашей селекции. Такие сорта, как «стратег», «рубеж», новый сорт «серб». Они ни в чем не уступают импортным и даже превосходят по морозоустройчивости», — сказал главный агроном сельскохозяйственного предприятия Кореновского района Олег Плеханов.

В крае уже собрали ячмень почти с 20 тыс. га. Это около 15% от запланированного. Кроме того, аграрии продолжают трудиться на полях с горошком. В этом году под зеленые бобовые выделили больше земли, чем в 2016-м. Пока половина урожая еще на пашне, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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