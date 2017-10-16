На Кубани прививки от гриппа сделали более 1,5 млн человек

Всего планируют вакцинировать около 3 млн жителей края.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день уже привито более 1,5 млн кубанцев — это более 50% от плана. Завершить иммунизацию планируют до 15 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

В 2016 году прививку от гриппа сделали более 2,5 млн человек. Благодаря этому в сезон простуд заболеваемость на Кубани была в несколько раз ниже эпидпорога, отметили в минздраве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае идет масштабная вакцинация против гриппа. Дополнительно организуют вакцинацию работников сферы торговли, общественного питания, свиноводческих и птицеводческих хозяйств, а также населения, проживающего в трех километрах от птицеводческих хозяйств. А 2 октября прививки сделали сотрудники телекомпании «Кубань 24».

Всего в России прививки от гриппа сделали почти 29 млн человек.

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