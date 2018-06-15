На Кубани продадут завод по производству подсолнечного масла

Конкурсный управляющий выставил на торги производственный комплекс ЗАО «Фирма "Юг"». Аукцион состоится 24 июля.

Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Имущество продается одним лотом общей стоимостью 138,2 млн рублей. На торгах планируется реализовать склады, лабораторию, котельную, подъездной ж/д путь, цеха готовой продукции, резервуары для масла, водозаборную скважину, а также право собственности на земельные участки. Отмечается, что реализуемое имущество находится в залоге у ООО «Кубанский элеватор».

ЗАО «Фирма «Юг» зарегистрировано в 1993 году в Кореновске. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. В 2016 году выручка предприятия составила 41,5 млн рублей, чистый убыток — 184,3 млн рублей. Владельцами компании являются ООО «Солнышко», ОАО «Юргинский машиностроительный завод» и ПАО «Птицефабрика «Боровская».

В ноябре 2016-го в отношении фирмы было введено временное наблюдение, сообщает «РБК Краснодар».

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