На Кубани продлили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Краснодаре люди застряли в пробках. Машины буксировали и глохли в лужах. Трамваи прекратили движение. В краевой столице снова затопило несколько центральных улиц.

«Проще запретить дождь в Краснодаре, чем решить эту проблему. Это не должно быть проблемой. Есть проблемы поважнее, чем думать, доберешься ли ты домой, не утонет ли твоя машина и вообще выживешь ли ты», — считает жительница Краснодара Анастасия Мошнина.

Водооткачивающая техника прибыла сразу после ливневого удара в район Вишняковского рынка. Там воды скопилось столько, что можно было плыть. Пока автовладельцы пытались вытолкать машины из мокрого плена, пешеходы, закатав штаны, двигались вброд.

«Под мостом все залило. Воды очень много. Все трамваи стоят. Машины стоят. Сколько лет я живу, столько лет нас заливает, и никто ничего не делает», сказал житель Краснодара Александр Ковалевский.

Проливные дожди обрушились не только на Краснодар. В Архипо-Осиповке спасателям пришлось эвакуировать центральный пляж. В акватории в опасной близости от берега образовался внушительных размеров смерч. Из воды он не вышел, но туристов напугал.

По прогнозам синоптиков, грозовые тучи покидать небо Кубани пока не собираются. Ливни с грозами и шквалистым ветром будут бушевать в крае до 25 июля. Из-за этого спасатели продлили экстренное предупреждение.

«Есть вероятность выпадения града. Но это больше юго-восточные районы края. Дожди будут носить ливневый характер, залповый, местами сильный», — отметил руководитель регионального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

С 23 июля дневные температуры в крае не превысят 25 °С. Будут идти дожди, возможен шквалистый ветер до 15 м/с. По поручению губернатора региона все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Они круглосуточно следят за уровнем воды в реках. Погода нормализуется не раньше 25 июля.

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