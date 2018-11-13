На Кубани продлили экстренное предупреждение о непогоде до конца недели

Кубань накрыл первый снегопад. Снег 13 ноября ночью выпал на севере края, а к рассвету добрался до центра региона.

В Ленинградском районе, по сообщениям очевидцев, трассы покрылись ледяной коркой. Скользко сейчас и на дорогах Кущевского, Павловского.

В Ейске из-за аварии на электроподстанции половина города осталась без света. На данный момент подачу электричества восстановили, сейчас ремонтные бригады подключают небольшие распределители, свет возвращается в дома.

Непростая ситуация сейчас и в краевой столице. Северные мосты покрылись тонкой пленкой льда, из-за чего движение транспорта затруднено. В крае действует экстренное предупреждение спасателей — оно продлено до конца недели. До тех пор, пока территорию региона не покинет холодный антициклон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 ноября выпал первый снег. В городе заготовили около 2 тыс. т смеси для посыпки тротуаров. Краснодар из-за снега встал в восьмибалльных пробках.

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